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В России объявили в розыск Валерия Залужного

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com)
Автор: Наталья Кава

Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Напомним, что Следственный комитет РФ якобы заочно предъявил обвинения Валерию Залужному и другим украинским военачальникам в "обстреле мирного населения и гражданских объектов Донбасса".

Фото: скриншот

Фейки о ранении Залужного

В последнее время пропаганда РФ начала активно распространять вбросы об исчезновении или ранении главнокомандующего ВСУ.

Российские СМИ писали, что украинский генерал якобы получил серьезные ранения в результате ракетного удара войск РФ по командному пункту в Херсонской области.

Однако фейки были развенчаны секретарем Совбеза и обороны Алексеем Даниловым. Он отметил, что Залужный докладывал на Ставке верховного главнокомандующего.

Позже появилось видео, на котором Залужный благодарит всех украинцев за поддержку.

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Валерий ЗалужныйВойна России против Украины