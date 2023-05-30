В России объявили в розыск Валерия Залужного

Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
Напомним, что Следственный комитет РФ якобы заочно предъявил обвинения Валерию Залужному и другим украинским военачальникам в "обстреле мирного населения и гражданских объектов Донбасса".
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В последнее время пропаганда РФ начала активно распространять вбросы об исчезновении или ранении главнокомандующего ВСУ.
Российские СМИ писали, что украинский генерал якобы получил серьезные ранения в результате ракетного удара войск РФ по командному пункту в Херсонской области.
Однако фейки были развенчаны секретарем Совбеза и обороны Алексеем Даниловым. Он отметил, что Залужный докладывал на Ставке верховного главнокомандующего.
Позже появилось видео, на котором Залужный благодарит всех украинцев за поддержку.
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