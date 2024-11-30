В России обвал курса рубля: что это значит и как повлияет на войну против Украины

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На 30 ноября Центральный банк РФ оценил один доллар США в сумму около 108 российских рублей. По официальным данным ЦБ РФ, рубль упал более чем на треть по сравнению с 19 июня, когда стоил 82,62 за доллар.

Почему падает рубль

С начала осени 2024 года доллар начал стабильно дорожать по отношению к рублю. Однако даже фактор переизбрания президентом США Дональда Трампа резко не обвалил российскую валюту.

Падение российского рубля ускорилось 21 ноября после введения США санкций против более чем 50 российских банков, среди которых оказался Газпромбанк. Именно через это финучреждение должны были рассчитываться за российские энергоносители в рублях страны, которые РФ назвала "недружественными". После начала полномасштабного вторжения Газпромбанк оставался единственным банком, способным проводить валютные переводы по России и за границу.

Руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий добавляет, что на обесценивание рубля сильно влияет ограниченный приток твердой валюты, поскольку многие экспортные операции переведены в рубли. В результате в стране наблюдается дефицит долларов, что подталкивает рост их цены.

Однако пока отсутствует достоверная информация о реальном объеме дефицита долларов в стране, а правительство и ЦБ РФ не принимают достаточно мер, чтобы замедлить падение валюты. На увеличение покупки населением наличной валюты также повлиял сезонный спрос на импорт, который в России приходится на новогодние праздники, когда бизнес запасается товаром к праздникам.

"Прессекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что падение рубля не является большой проблемой, поскольку большинство операций с партнерами проводятся в рублях. Это заявление оправдано лишь отчасти, поскольку хоть доходы бюджета в рублях растут, но падение валюты вызывает психологические последствия. Превышение границы в 100 рублей за доллар заставляет многих паниковать, что может снизить доверие к рублю и власти в целом", – утверждает Паращий.

На стабильность рубля также оказывает влияние стоимость нефти на мировых рынках. Накануне Казахстан сообщил , что планирует увеличить экспортный транзит нефти в обход России в 13 раз. Реализовать это планируют увеличив ежегодный объем поставки нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан с 1,5 млн тонн до 20 млн тонн.

Кроме того, нефть марки Brent и WTI потеряли более 3% на этой неделе под давлением соглашения Израиля о прекращении огня с ливанской группировкой "Хезболла". Также цены на нефть снизились из-за роста запасов бензина в США.

О намерениях увеличить добычу нефти, тем самым снизив ее цену на мировых рынках, говорил и новоизбранный 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января 2025 года. Александр Паращий отмечает, что если Трамп действительно увеличит предложение нефти и газа, это может еще больше ослабить рубль, но о конкретных цифрах говорить рано.

Что будет дальше с рублем

Замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса отмечает, что определенная адаптация России к новым условиям уже произошла, что, по его мнению, позволило несколько стабилизировать рубль. В частности, Центробанк РФ с 28 ноября до конца года прекращает покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Это должно сделать финансовые рынки менее непредсказуемыми, сократив колебания цен и курсов.

"Поднятие ключевой ставки уже не очень работает, но 27 ноября они приняли решение перестать выполнять бюджетное правило и выкупать у Минфина остатки. Это уже сделано. Больше ничего они поделать не смогут", – утверждает Фурса.

При этом РФ скорее всего уже ищет пути для обхода санкций против Газпромбанка. Однако, объясняет эксперт, это все равно вызовет удорожание сделок с валютой, хотя все же удержит рубль от резкого падения. При этом Сергей Фурса воздерживается от прогнозов по возможному курсу рубля на конец года.

Международные санкции бьют по российскому рублю (коллаж: РБК-Украина)

Александр Паращий соглашается, что россияне научились находить средства для уменьшения эффекта санкций на экономику своей страны. Более того, эксперт предполагает, что курс до конца 2024 года слишком сильно не упадет, а может наоборот начать откатываться, если только россияне не начнут паниковать и массово менять валюту, что, по его мнению, не произойдет.

"Психологическая отметка в 100 рублей уже закрепилась, но сможет ли курс вернуться ниже этой отметки – зависит от действий правительства и Центробанка. Если они действительно захотят, то могут вмешаться, но это будет искусственное регулирование. Чтобы стабилизировать курс, Центробанк РФ, вероятно, будет вынужден не только повысить ключевую ставку, но и увеличить предложение доллара на рынке. Это реальный способ снизить курс рубля, но он может иметь свои негативные последствия", – объясняет Паращий.

Однако, по данным Reuters, падение рубля связано не только с санкциями, но и с глобальной силой американского доллара. В комментариях изданию эксперты прогнозируют вероятность дальнейшей девальвации российской валюты, включая потенциал достижения 120 рублей за доллар.

Как падение рубля повлияет на войну РФ против Украины

Россия в следующем году выделит на продолжение войны против Украины рекордные 13,5 трлн рублей – это 41% всех расходов бюджета РФ. Немалая сумма из этой сметы направится на восстановление уничтоженных в Украине запасов техники и вооружения. Падение рубля должно увеличить стоимость импортных комплектующих, используемых в военно-промышленном комплексе РФ, что увеличит нагрузку на российский бюджет.

Вместе с тем Сергей Фурса считает, что падение рубля, напротив, увеличит поступление в бюджет Российской Федерации от экспорта, в первую очередь, энергоресурсов. Это, по его словам, позволит увеличить поддержку военной машины агрессора, в том числе выплаты военным и "гробовые".

В некоторых случаях Россия вообще отказывается от рубля при расчетах со своими союзниками. Например, как пишет BBC, Северная Корея предоставила РФ оружие и солдат в обмен более чем на 1 млн баррелей нефти.

Фурса объясняет, что обесценивание рубля позволит дофинансировать формируемый в национальной валюте бюджет. С другой стороны, это влияет на разгон инфляции, которая, по его словам, сейчас является самой большой проблемой для экономики России.

"Мы не можем сейчас назвать точную цифру инфляции в РФ. Первая цифра – 8,5% – это достаточно относительный показатель, потому что при ставке Центробанка в 21% вряд ли у них инфляция действительно 8,5%. Во-вторых, мы не знаем, как сильно девальвация повлияет. Девальвационные ожидания намного выше, они уже закладывают 120 рублей за доллар. Это будет влиять на инфляцию, но как сильно – кто знает", – говорит он.

Центральный банк России закладывал на 2024 год показатель инфляции в 4%, но годовая инфляция в октябре составила уже 8,5%, и это официальные данные. Таким образом, хотя бюджет за счет девальвации рубля и удается лучше наполнить, но российское население становится все беднее на фоне продолжения войны и увеличения расходов на ее проведение. Александр Паращий указывает, что из-за падения рубля инфляция может ускориться еще на 0,5-1%.

Издание CNBC напоминает , что, например, в прошлом году Россия столкнулась с дефицитом яиц и повышением цен на продукты более чем на 40%. Поэтому правительству РФ пришлось срочно отменить пошлины на импорт и завозить миллионы яиц из "дружественных" стран.

Однако CNBC подчеркивает, что напряжение в обществе растет, ведь многие россияне связывают инфляцию с войной. Но поскольку гражданам опасно открыто критиковать вторжение из-за рисков штрафов или тюремного заключения, Москве удается контролировать внутреннюю ситуацию. Пока не известно, сможет ли постоянное увеличение расходов на войну и сокращение доходов простых граждан вызвать общественный взрыв в России.