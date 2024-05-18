У России недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году, - Зеленский

Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью AFP. Комментируя ситуацию по наступлению россиян в Харьковской области, он сказал, что российские войска хотят атаковать Харьков. По его словам, оккупанты понимают, что это будет "очень тяжело".

"Они понимают, что у нас есть силы, которые будут долго бороться", - заявил президент.

Зеленский также отметил, что у России недостаточно сил для "полномасштабного наступления на столицу, такого, как было в начале вторжения".

Президент подчеркнул, что Украина и ее западные союзники не должны демонстрировать слабость. Он призвал развернуть две батареи ЗРК Patriot, чтобы оградить небо над Харьковской областью.

"Они (россияне, - ред.), как зверь... Если они почувствуют где-то слабость в этом направлении, они будут давить", - добавил Зеленский.