В России хотят ввести уголовную ответственность за "русофобию"

Председатель Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации Валерий Фадеев предложил определить понятие русофобия на законодательном уровне и ввести уголовную ответственность за ее проявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.
На расширенном заседании постоянной комиссии Совета по правам человека Фадеев заявил, что сейчас нельзя наказать людей, проживающих в других странах, за проявление русофобии. Однако он считает, что нужно подготовиться к возможности наказывать таких людей в будущем.
"Наша задача – попытаться сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, и если такой статьи нет, значит нужно вносить дополнительную статью", – сказал Фадеев.
Председатель Совета по правам человека также добавил, что считает необходимым подвесить под это правовую основу и принимать правовые действия, в частности, судебные приговоры.
"Одно дело выкрикивать, а другое - подвести под это правовую основу и принимать правовые действия, судебные в частности, приговоры возможны", - отметил Фадеев.
Напомним, что Россия обвинила Японию в русофобии из-за реакции Токио на российское полномасштабное вторжение в Украину.
А ранее Министерство обороны Украины заявило, что термин "русофобия", часто используемый пропагандистами Кремля, необходимо заменить, поскольку россиян никто не боится.
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