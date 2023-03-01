В России хотят ввести уголовную ответственность за "русофобию"

На расширенном заседании постоянной комиссии Совета по правам человека Фадеев заявил, что сейчас нельзя наказать людей, проживающих в других странах, за проявление русофобии. Однако он считает, что нужно подготовиться к возможности наказывать таких людей в будущем.

"Наша задача – попытаться сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, и если такой статьи нет, значит нужно вносить дополнительную статью", – сказал Фадеев.

Председатель Совета по правам человека также добавил, что считает необходимым подвесить под это правовую основу и принимать правовые действия, в частности, судебные приговоры.

"Одно дело выкрикивать, а другое - подвести под это правовую основу и принимать правовые действия, судебные в частности, приговоры возможны", - отметил Фадеев.