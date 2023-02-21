В России готовятся к массовой мобилизации студентов, - разведка

В России проходят мероприятия по обеспечению проведения очередной волны мобилизации. В этот раз страна-агрессор намерена массово мобилизовать студентов очной формы обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.

По данным ГУР, для этого в России создаются так называемые "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам.

"Руководством Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета выданы документы, обязывающие структурные подразделения заведений выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на участках оповещения", - говорится в сообщении разведки.

Указано, что к этой работе планируется привлекать граждан, которые "официально не подлежат мобилизации".

"При этом в Томском политехническом университете включение в состав "участков" происходит без согласия или даже предварительного информирования определенных студентов и сотрудников", - говорится в сообщении.

Известно, что руководить "участками" назначаются представители высшего руководства учебных заведений.

В ГУР обращают внимание, что для проведения очередной волны мобилизации в РФ не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленная в сентябре 2022 года "частичная мобилизация" официально так и не была завершена.

Как предполагают в ГУР МО, мобилизация в России будет проведена до 1 апреля - начала весеннего призыва на срочную службу, а в случае необходимости начало призыва может быть отсрочено.

Фото: в России готовятся к массовой мобилизации студентов (t.me/DIUkraine)

Напомним, как недавно писало издание NYT, российский диктатор Владимир Путин в скором времени может мобилизовать еще сотни тысяч человек в дополнение к уже набранным 300 тысячам.

Добавим, недавно в украинской разведке сообщили, что Россия готовится начать новую волну мобилизации, но отметили, что это еще больше ее истощит.

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