В России из-за бронепоезда Путина остановили движение на одной из железных дорог, - СМИ

Как сообщается, поезда, следующие от Ленинградского вокзала, остановились в 18.15 (МСК) по всем путям. На участке от Москвы до Моссельмаша возникла пробка. Движение возобновилось около 18:50.

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании подтвердили, что поезда на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги следовали с опозданием. Причина - пропуск спецпоезда.

Близкий к Кремлю политолог Сергей Марков отметил, что Путин решил опробовать спецпоезд для поездки в свою резиденцию на Валдае. Там диктатор должен завершить подготовку послания Федеральному собранию, которое запланировано на 21 февраля.

По его словам, железнодорожники, очевидно, недовольны тем, что бронепоезд Путина портит расписание и "сливают" информацию о его движении.