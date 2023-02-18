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В России из-за бронепоезда Путина остановили движение на одной из железных дорог, - СМИ

Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за спецпоезда российского диктатора Владимира Путина 17 февраля вечером остановилось движение на Московско-Тверской железной дороге, которая является одной из самых загруженных ветвей столичного железнодорожного узла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Как сообщается, поезда, следующие от Ленинградского вокзала, остановились в 18.15 (МСК) по всем путям. На участке от Москвы до Моссельмаша возникла пробка. Движение возобновилось около 18:50.

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании подтвердили, что поезда на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги следовали с опозданием. Причина - пропуск спецпоезда.

Близкий к Кремлю политолог Сергей Марков отметил, что Путин решил опробовать спецпоезд для поездки в свою резиденцию на Валдае. Там диктатор должен завершить подготовку послания Федеральному собранию, которое запланировано на 21 февраля.

По его словам, железнодорожники, очевидно, недовольны тем, что бронепоезд Путина портит расписание и "сливают" информацию о его движении.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин после полномасштабного вторжения его войск в Украину для дальних поездок все чаще использует бронепоезд стоимостью около 1 млрд российских рублей.

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