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В России боятся ударов по Крыму. Пентагон ответил на угрозы Шойгу

Фото: Сергей Шойгу, министр обороны России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

В России, в привычной ей манере, начали угрожать "центрам принятия решений" в случае нанесения ударов ВСУ по временно оккупированному Крыму. США выступили с поддержкой Украины по ее усилиям в освобождении территорий.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет РБК-Украина со ссылкой на стенограмму.

Удары по "центрам принятия решений"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах ВСУ нанести удары по временно оккупированному Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow. По его словам, это якобы приведет к втягиванию США и Британии в войну, а также нанесению ударов "по центрам принятия решений" Украины.

Украина освобождает собственные территории, а США поддерживают ее усилия

"Украинцы делают все возможное с оборудованием, с возможностями, которые они имеют на поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян дальше назад, и мы поддерживаем их усилия по возвращению своей суверенной территории", - заявила Сингх.

По словам заместителя спикера Пентагона, США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется в борьбе против России.

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