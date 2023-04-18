Россияне утром трижды обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей

По состоянию на 12:00 российские оккупанты трижды обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Север".
С 09:30 до 09:40 было зафиксировано пять приходов. Россияне били вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Кореньок. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
С 10.30 до 10.40 было зафиксировано 6 приходов. Россияне били предположительно из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Бояро-Лежачи. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Около 10:30 был зафиксирован 1 приход. Россияне ударили предположительно управляемой авиационной бомбой, выпущенной из самолета Су-35 в районе населенного пункта Тимоновичи. О потерях среди местного населения информация не поступала.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 17 апреля, российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. В общей сложности было зафиксировано более 160 "прилетов".
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