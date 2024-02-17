Утром, 17 февраля, российские террористы ударили дроном по территории Марганецкой общины на Никопольщине Днепропетровской области. В результате удара есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Днепропетровской областной прокуратуры.
В результате удара пострадали:
Оба пострадавших на момент удара находились в автомобиле. Также было повреждено транспортное средство.
Фото: россияне утром атаковали дроном Днепропетровскую область, двое пострадавших (Getty Images)
"В настоящее время прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", - добавляет областная прокуратура.
Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.
Недавно россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.
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