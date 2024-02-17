В результате удара пострадали:

48-летний мужчина;

49-летняя женщина.

Оба пострадавших на момент удара находились в автомобиле. Также было повреждено транспортное средство.

Фото: россияне утром атаковали дроном Днепропетровскую область, двое пострадавших (Getty Images)

"В настоящее время прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", - добавляет областная прокуратура.

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.