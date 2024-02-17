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Россияне утром атаковали дроном Днепропетровскую область, двое пострадавших

Фото: россияне утром атаковали дроном Днепропетровскую область, двое пострадавших (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 17 февраля, российские террористы ударили дроном по территории Марганецкой общины на Никопольщине Днепропетровской области. В результате удара есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Днепропетровской областной прокуратуры.

В результате удара пострадали:

  • 48-летний мужчина;
  • 49-летняя женщина.

Оба пострадавших на момент удара находились в автомобиле. Также было повреждено транспортное средство.

 

Фото: россияне утром атаковали дроном Днепропетровскую область, двое пострадавших (Getty Images)

"В настоящее время прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", - добавляет областная прокуратура.

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.

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