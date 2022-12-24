Россияне сосредотачивают усилия на наступательных действиях на ряде направлений, - Генштаб

В течение суток враг нанес 3 ракетных удара по гражданским объектам в Запорожской области, а также совершил 10 обстрелов из РСЗО.

"Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях:

на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие, однако, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено;

обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие, однако, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено; на Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Кудиевка, Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области;

минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Кудиевка, Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области; на Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлинск, Купянск, Кисловка, Табаевка и Крохмальное Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка - Луганской;

враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлинск, Купянск, Кисловка, Табаевка и Крохмальное Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка - Луганской; на Лиманском направлении захватчики нанесли огневое поражение по Макеевке, Червонопоповке и Дибровое Луганской области, а также Тернах в Донецкой области;

захватчики нанесли огневое поражение по Макеевке, Червонопоповке и Дибровое Луганской области, а также Тернах в Донецкой области; на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Берестовое, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковиевка, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клищеевка, Белая Гора, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области;

противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Берестовое, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковиевка, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клищеевка, Белая Гора, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении обстреляны Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области;

обстреляны Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области; на Новопавловском направлении под огонь оккупантов попали Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка и Временка Донецкой области;

под огонь оккупантов попали Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка и Временка Донецкой области; на Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области и Марганец и Никополь в Днепропетровской области;

враг обстреливал районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области и Марганец и Никополь в Днепропетровской области; на Херсонском направлении противник продолжает терроризировать мирное население. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Червоногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона. Есть погибшие и раненые среди мирных украинских граждан.

"В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 года по 03 января 2023 года. Почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать помещение и перемещаться по населенному пункту", - пишет пресс-служба Генштаба.

Достижения наших героев

В течение суток наша авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 оккупантов.