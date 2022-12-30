Россияне снова нанесли удар по Харьковской области, есть погибшие

Российские войска в очередной раз нанесли удар по Харьковской области. На этот раз обстреляли село Екатериновка, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Как пишет Тимошенко, в результате удара по селу Екатериновка погибли два человека. Еще двое получили ранения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне сегодня 30 декабря несколько раз обстреляли Харьковскую область из артиллерии. В результате удара в Купянске погиб гражданский.

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