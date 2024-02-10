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Россияне снова запустили дроны. Украинцев предупредили об угрозе

Фото: россияне снова атакуют Украину дронами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска вечером 10 февраля запустили ударные дроны в сторону Украины. В настоящее время они представляют угрозу для южных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Как предупреждают Воздушные силы, угроза применения вражеских дронов сейчас объявлена в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Однако нельзя исключать распространение угрозы на другие области, если дроны будут продолжать свое движение над Украиной.

Обновлено 21:40.

По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники уже в небе над Днепропетровской областью. Дроны движутся в северо-восточном направлении.

Ночная атака на Украину

В ночь на 10 февраля россияне запустили в сторону Украины 31 ударный дрон "Шахед". Дроны запускались с территории временно оккупированного Крыма и РФ. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская области.

Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей. Однако несколько дронов успели атаковать Харьков, в частности, они попали в нефтебазу.

В результате атаки в Харькове произошел огромный пожар в частном секторе. Жертвами российской атаки стали семь человек, еще более полусотни - пострадали.

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Воздушные силы УкраиныВойна России против УкраиныАтака дронов