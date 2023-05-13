Россияне снова атаковали Константиновку: есть жертвы и повреждения инфраструктуры

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", - говорится в заявлении.

По данным следствия, сегодня оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Константиновку. В результате атаки кафиров на населенный пункт погибли двое жителей, в том числе 15-летняя девушка.

Еще десять человек получили ранения разной степени тяжести - среди них двое подростков 15 и 16 лет. Они доставлены в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Кроме того, в городе повреждены и разрушены многоэтажные и частные дома, АЗС, аптека и магазины.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли город из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Напомним, вчера российские войска также обстреляли Константиновку. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

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