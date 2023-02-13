Россияне не знают, где будет основной удар ВСУ и укрепляют два направления, - британская разведка

Российские военные не могут решить, где будет основной удар ВСУ. Поэтому укрепляются два направления фронта - Запорожское и Луганское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, изображения из открытых источников указывают на то, что Россия дополнительно усилила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области на юге Украины, особенно вблизи села Тарасовка. По состоянию на 8 января 2023 года Россия установила оборонительные укрепления между городами Васильевка и Орехов Запорожской области.

По данным британской разведки, несмотря на нынешний оперативный фокус на центральном Донбассе, Россия по-прежнему обеспокоена охраной оконечностей своей протяженной линии фронта. Об этом свидетельствует продолжающееся строительство оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и переброска личного состава. Линия фронта России на Украине составляет примерно 1288 км, а линия фронта в оккупированной Россией Запорожской области - 192 км.

Крупный украинский прорыв в Запорожье серьезно подорвет жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область России и Крым. Украинский успех в Луганске еще больше подорвет декларируемую Россией военную цель "освобождения" Донбасса.

"Решить, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию", - отмечают в Минобороны Британии.