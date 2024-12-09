Россияне нашли способ, как покупать американские чипы несмотря на санкции, - Bloomberg

Согласно данным, с которыми ознакомилось издание, россияне нашли способ заказывать микросхемы у американской компании Texas Instruments. В частности, некоторые российские дистрибьюторы внедрили информацию с официального интернет-магазина Texas Instruments (TI) под названием TI Store в свои платформы для торговли.

Благодаря этому российские клиенты имеют информацию о наличии полупроводников и ценах, после чего размещают заказы. Эти заказы затем выполняются и доставляются через компании за пределами России.

Для размещения заказов в большей мере использовались сайты getchips.ru и altchips.ru, которые заблокированы в США и странах Европы, но остаются доступными на территории России. Ассортимент продукции Texas Instruments на этих платформах полностью совпадает с данными из официального интернет-магазина компании.

По мнению источников Bloomberg, такая синхронизация указывает на то, что российские дистрибьюторы получили доступ к фирменному интерфейсу прикладного программирования, или же API - техническим координатам, позволяющим программам взаимодействовать друг с другом и обмениваться данными.

Например, один из крупных российских дистрибьюторов за год, с августа 2023 по август 2024 года, обработал свыше 4000 заказов на сотни тысяч изделий Texas Instruments на общую сумму около 6 млн долларов.

При этом продукция на сумму около 4 млн долларов была предназначена для российских военных предприятий. Перед поставкой в Россию эти товары проходили через Гонконг или другие транзитные страны.

Среди обнаруженных в российских внутренних документах заказов, Bloomberg выделил 287, которые были помечены как "отмененные". Это может свидетельствовать либо о том, что клиенты передумали, либо о неспособности дистрибьютора выполнить некоторые заявки.

Как пишет издание, на товары TI российский дистрибьютор устанавливал наценку в размере 40%. По словам источников Bloomberg, эта надбавка была необходима для покрытия расходов, связанных с логистикой и оплатой.