Россияне заставляют иностранные суда поднимать флаг РФ, - МИД Украины

Российская оккупационная администрация Херсонской области заставляет экипажи иностранных судов поднять в качестве дополнительного российский флаг во время стоянки в порту Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В МИД Украины напоминают, что согласно приказу от 28 апреля 2022 года о закрытии морских портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон до восстановления над ними контроля Украины, любые решения или требования представителей российской оккупационной администрации, в том числе портовой, незаконны и не подлежат исполнению.

Украинские дипломаты также проинформируют правительства иностранных государств и международные организации о незаконном требовании российской оккупационной администрации поднять в качестве дополнительного российский флаг.