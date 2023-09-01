Россияне не смогут полностью контролировать Черное море, - Костенко

По его словам, Украина показала врагу, что даже без большого флота может утопить их флагман, повредили несколько кораблей, включая танкер, а также атаковали Крымский мост.

"Благодаря нашим Силам обороны остались морским государством. И это одна из самых стратегических побед вообще в этой войне. Наши корабли могут ходить, мы можем заниматься экономикой, в том числе для того, чтобы строить свои ракеты", - заявил Костенко.

По мнению нардепа, для усиления морского фронта Украине нужна своя система освещения надводной и подводной обстановки, где мы могли бы засекать российские корабли. А для поражения - морские дроны и ракеты "Нептун", которые уже показали свою эффективность.

Усилить позиции Украины в Черном море позволил бы выход на берега Азовского моря.

"Этот вопрос не только военный, это вопрос и экономический. Если бы мы вышли на берега Азовского моря, то мы смогли бы контролировать не только Азовское море и порты на Азовском море, а также и порты на Черном море, русские порты с помощью того оружия. , которая у нас есть. И это было бы оружие сдерживания для россиян: если бы они знали, что мы можем поражать их порты, они не поражали бы наши", - подчеркнул нардеп.

Напомним, сегодня из порта "Южный" вышли балкеры ANNA-THERESA (флаг Либерия) и OCEAN COURTESY (Маршалловые острова), двигающиеся по установленному коридору в направлении Босфора. Суда перевозят 56 тыс. т чугуна и 172 тыс. т железорудного концентрата.

В министерстве напоминают, что установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения Российской Федерации.

С 15 августа временным коридором воспользовалось уже 4 судна.