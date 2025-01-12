Россияне изменили тактику под Покровском: FT узнало детали

Издание отмечает, что Украина еще с лета готовится к городским действиям в Покровске. Данный населенный пункт является ключевым логистическим и транспортным узлом для районов Донецкой области, которые контролирует Киев.

Однако, российские войска, которая продвигаются с юга, теперь начали направляется к западу от Покровска, находясь всего в 7 км от шоссе, которое ведет в Днепропетровскую область, судя по карте Deep State. Представитель ГУР сказал в комментарии FT, что враг изменил стратегию. По его словам, новая тактика нацелена на то, чтобы ВСУ сами вышли из Покровска.

"Они понимают, что потеряют много сил, пытаясь взять Покровск, поэтому они решили придерживаться другой стратегии и зайти с юга, обойти его. Они попытаются перекрыть все поставки в Покровск, чтобы наши войска оттуда ушли", - сказал он.

В пределах Днепропетровской области следующий крупный город - Павлоград. Он является крупной украинской военной базой.

FT пишет, что то, насколько быстро войска РФ смогут занять шоссе в направлении Днепропетровска, зависит от степени вкрапления в этом районе, а так же от украинской рабочей силы, которой становится все меньше.

По оценке украинского воина, который говорил на условиях анонимности и бригада которого воюет в районе Покровка, рельеф местности также будет играть роль в скорости продвижения россиян. Боец описывает его, как "глубокий, грязный и непроходимый". Черняк же отметил, что россияне будут пытаться захватить максимум территории перед переговорами.

"Они пытаются захватить максимальную территорию, чтобы, когда их силы в конечном итоге будут истощены, им было с чем вести переговоры", - резюмировал представитель украинской разведки.