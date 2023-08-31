Россияне сменили тактику? Игнат указал на важные детали последней масштабной атаки

Он подчеркнул, что оккупанты минувшей ночью выпускали ракеты не только из района Каспийского моря, как делали раньше.

"Особенно тактику они не изменили. Только можно констатировать тот факт, что уже второй раз совершают пуски не из Каспия, а немного западнее Энгельса, там 150 км. Вот собственное место пуска ракет Х-101, Х-555, Х-55 было с двух районов: из Каспия и западнее Энгельса", - объяснил спикер.

По словам Игната, ракеты типа Х россияне минувшей ночью выпускали из стратегической авиации. Вражеские ракеты заходили в воздушное пространство Украины из двух направлений: южного и северного.

"Как всегда они это делают, обходят потенциальные районы поражения нашей ПВО, маневрируя. Но видим, что в этот раз им не удались эти маневры. Все ракеты были уничтожены и почти все дроны уничтожены", - сказал он.

Что известно о последней атаке РФ

В ночь на 30 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Россияне выпустили 29 ракет и 16 дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО сбили почти все цели кроме одного беспилотника. Он ударил по объекту инфраструктуры в Житомирской области.

ПВО работала в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

При этом Киев подвергся самой массовой атаке с начала весны. В небе над столицей было уничтожено 20 вражеских целей. Из-за падения обломков ракет погибли два человека. Также есть пострадавшие в Киевской области.

Все подробные последней массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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