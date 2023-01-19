Россияне несут потери еще во время обучения в России (перехват)

"Говорят то, что там сидящие сейчас в Ульяновске, что уж точно в январе они едут менять нас - это уже точно. В Ульяновске уже (они не были нигде, ни в Украине, нигде) тридцать 300-х", – рассказал российский военный.

Он объяснил, что солдаты от пьянок и передозировок замерзают на холоде, к тому же нередко дерутся между собой.

Также оккупант рассказал девушке, что его военные напившись начали бросать гранаты, тем самым сдав свои позиции вооруженным силам Украины.

"Вчера наши дострелялись - 1-я рота наша. Гранаты бросали просто, ну, пьяные, прикалывались, короче - 16 штук прилетело туда. Ну они сдали, по ходу, свои позиции, и туда прилетело", - сказал он.