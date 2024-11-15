Россияне заявили о "входе" в приграничье Черниговщины: в ГПСУ объяснили, что произошло

Российские пропагандисты распространили информацию о якобы входе в населенный пункт Гремяч на Черниговщине. В ГПСУ опровергли это и отметили, что вражеская ДРГ установила флаг недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость.
Больше об этом - в материале РБК-Украина.
Накануне в сети распространилась информация о том, что военные РФ проникли на территорию Украины через границу в Черниговской области. Сообщения были подкреплены видео, которое геолоцировало "Радио Свобода".
Как установили журналисты, два российских захватчика, вероятно, могли действовать в составе большей группы. Они установили русский флаг на мосту через реку Судость в районе приграничного населенного пункта Гремяч.
Кроме того, так называемые российские военкоры утверждали, что россияне якобы зашли в села Гремяч и Мурашки в Новгород-Северском районе Черниговской области и установили свои триколоры.
Geolocation of 2 Russian soldiers вступают в Украину, хорошо, как часть большой группы, и расположение Russian flag on bridge over Sudost River near Hrem'yach (coordinates: 52.3394, 33.3058). @GeoConfirmed Video source: https://t.co/h8WdwfNCvL pic.twitter.com/88qVvMSbdp — Mark Krutov (@kromark) November 15, 2024
Как отметил в комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко, угроза от российских ДРГ никуда не исчезла, в том числе и по Черниговской области. И хотя их активность за последнее время существенно снизилась, однако Россия не отказалась от применения ДРГ, в том числе и для проведения психологического влияния.
"Сегодня украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в город Гремяч не соответствует действительности ", - сказал Демченко изданию.
По его словам, мост, возле которого диверсанты противника установили свою тряпку, они не переходили. А территория, где от границы действовала диверсионная группа, фактически отрезана реками, а в населенных пунктах, которые находятся между реками и границей, никто не проживает.
"К тому же из-за постоянного подтопления той территории там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления. Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону", - отметил Демченко.
Он добавил, что в настоящее время в этом направлении привлечены необходимые дополнительные средства от подразделений Сил обороны Украины и действуют противодиверсионные резервы.
"Поэтому не стоит поддаваться на информационно-психологическое влияние противника. Украинские защитники уничтожали и продолжат уничтожать врага и его диверсантов", - подытожил спикер ГПСУ.
Напомним, что ДРГ - это подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное время с целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного выведения из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к небольшим подразделениям.
Добавим, что российские ДРГ время от времени пытаются проникнуть в границы Украины. Особенно они активны в Сумской области.
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