Россияне заявили о "входе" в приграничье Черниговщины: в ГПСУ объяснили, что произошло

Что заявили россияне о так называемом "входе" в Черниговскую область

Накануне в сети распространилась информация о том, что военные РФ проникли на территорию Украины через границу в Черниговской области. Сообщения были подкреплены видео, которое геолоцировало "Радио Свобода".

Как установили журналисты, два российских захватчика, вероятно, могли действовать в составе большей группы. Они установили русский флаг на мосту через реку Судость в районе приграничного населенного пункта Гремяч.

Кроме того, так называемые российские военкоры утверждали, что россияне якобы зашли в села Гремяч и Мурашки в Новгород-Северском районе Черниговской области и установили свои триколоры.

Geolocation of 2 Russian soldiers вступают в Украину, хорошо, как часть большой группы, и расположение Russian flag on bridge over Sudost River near Hrem'yach (coordinates: 52.3394, 33.3058). @GeoConfirmed Video source: https://t.co/h8WdwfNCvL pic.twitter.com/88qVvMSbdp — Mark Krutov (@kromark) November 15, 2024

В ГПСУ объяснили, что на самом деле произошло

Как отметил в комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко, угроза от российских ДРГ никуда не исчезла, в том числе и по Черниговской области. И хотя их активность за последнее время существенно снизилась, однако Россия не отказалась от применения ДРГ, в том числе и для проведения психологического влияния.

"Сегодня украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в город Гремяч не соответствует действительности ", - сказал Демченко изданию.

По его словам, мост, возле которого диверсанты противника установили свою тряпку, они не переходили. А территория, где от границы действовала диверсионная группа, фактически отрезана реками, а в населенных пунктах, которые находятся между реками и границей, никто не проживает.

"К тому же из-за постоянного подтопления той территории там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления. Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону", - отметил Демченко.

Он добавил, что в настоящее время в этом направлении привлечены необходимые дополнительные средства от подразделений Сил обороны Украины и действуют противодиверсионные резервы.

"Поэтому не стоит поддаваться на информационно-психологическое влияние противника. Украинские защитники уничтожали и продолжат уничтожать врага и его диверсантов", - подытожил спикер ГПСУ.

Фото: Гремяч на карте DeepState (скриншот)