Россияне заявили о "входе" в приграничье Черниговщины: в ГПСУ объяснили, что произошло

Накануне в сети распространилась информация о том, что военные РФ проникли на территорию Украины через границу в Черниговской области. Сообщения были подкреплены видео, которое геолоцировало "Радио Свобода".

Как установили журналисты, два российских захватчика, вероятно, могли действовать в составе большей группы. Они установили русский флаг на мосту через реку Судость в районе приграничного населенного пункта Гремяч.

Кроме того, так называемые российские военкоры утверждали, что россияне якобы зашли в села Гремяч и Мурашки в Новгород-Северском районе Черниговской области и установили свои триколоры.

Geolocation of 2 Russian soldiers вступают в Украину, хорошо, как часть большой группы, и расположение Russian flag on bridge over Sudost River near Hrem'yach (coordinates: 52.3394, 33.3058). @GeoConfirmed Video source: https://t.co/h8WdwfNCvL pic.twitter.com/88qVvMSbdp — Mark Krutov (@kromark) November 15, 2024