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Россияне заявили, что "сбили" ракету над Ростовом (фото, видео)

Фото: в Ростове 21 октября взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В российском Ростове-на-Дону в субботу, 21 октября, раздались взрывы. Россияне утверждают, что якобы сбили ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram.

"Сегодня в 14:10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена", - написал российский чиновник.

Жители Ростова публиковали видео, на которых слышны взрывы. Кроме того, в сети россияне пишут, что якобы над Ростовом сбили ракету.

 

Взрывы в российских городах

Напомним, на территории России значительно участились взрывы. Их слышат не только в приграничных с Украиной регионах, но даже в Москве.

Так, например, в ночь на 18 октября в Курской области раздавались взрывы. Минобороны РФ заявило, что в регионе работала ПВО.

Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что Служба безопасности Украины атаковала военный лагерь оккупантов у аэродрома "Халино" в Курской области. Было зафиксировано не менее 18 попаданий дронов.

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