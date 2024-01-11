Россияне заявили о новой атаке дронов: в Калуге якобы повреждена насосная станция

Российское Минобороны утверждает, что сегодня ночью якобы была попытка нанести удары по объектам на территории РФ. Традиционно россияне обвинили Украину в "террористической атаке".

Оккупанты уверяют, что три беспилотника были перехвачены в трех областях - Ростовской, Тульской и Калужской.

В свою очередь губернатор Калужской области сообщил, что сегодня утром на окраине Калуги над техническим зданием насосной станции якобы взорвался дрон.

"В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет", - написал Шапша.

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Напомним, вчера российское Минобороны заявило, что якобы в Саратовской области сбили дрон, обвинив Украину. Губернатор области уточнил, что беспилотник был уничтожен над территорией Энгельского района. Там находится аэродром "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики РФ - Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне применяют для ударов по Украине.

Позже российские СМИ заявили, что беспилотника было два, их якобы сбили, они упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2".

По данным источника РБК-Украина в спецслужбах, за полетом дронов туда стоят Силы безопасности и обороны, последствия уточняются.