Россияне нанесли авиаудары по Херсону: атакованы жилые кварталы, есть пострадавшие

"Ориентировочно в 16:00 по центральной части Херсона прилетела российская управляемая авиационная бомба. Удар пришелся по жилой застройке", - говорится в сообщении ОВА.

В то же время Роман Мрочко отметил, что Херсон "содрогнулся от авиаударов, которые враг цинично наносил по жилым кварталам", что говорит о большем, чем один прилет по городу

"К счастью, никто не погиб, но есть раненые и есть существенные разрушения гражданской инфраструктуры. Спасибо медикам, полицейским, спасателям, коммунальщикам, которые оперативно прибыли на место очередной атаки российских террористов. Всем пострадавшим будет оказана комплексная помощь", - добавил он.

Прокудин уточнил, что по состоянию на 18:23 известно о двух пострадавших из-за атаки вражеской авиации.

В частности, в больницу в среднем состоянии тяжести доставили 40-летнюю женщину. Она в результате атаки получила взрывную травму, контузию и осколочные ранения спины.

Еще одну пострадавшую - 46-летнюю жительницу Херсона - достали из-под завалов разрушенного дома. У нее - взрывная травма, контузия и ранение живота. Сейчас женщина находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

Обновлено в 19:06

В ГСЧС проинформировали, что их специалисты обследовали помещение, которое оказалось под ударом РФ. Под завалами была обнаружена женщина.

"Чрезвычайникам понадобилось около одного часа, чтобы достать пострадавшую. Во время спасательной операции они постоянно говорили с женщиной, чтобы та оставалась в сознании. К счастью, операция спасения прошла успешно, пострадавшую передали медикам", - говорится в сообщении.

Еще двух человек спасли из помещений, которые были разрушены взрывной волной. Им тоже оказывается медицинская помощь. Всего спасены пока три человека.