Россияне нанесли 15 ракетных ударов по Харькову и области: есть пострадавшие

В ночь на 9 марта россияне нанесли 15 ракетных ударов по Харькову и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

Он отметил, что оккупанты бьют по объектам критической инфраструктуры.

"Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Угроза повторных ударов сохраняется! Оставайтесь в укрытиях", - заявили Синегубов.

Позже советница главы ОВА Наталья Попова заявила, что из частного дома по которому россияне нанесли удар, ГСЧС получили 2 человека. Их забрала "скорая".