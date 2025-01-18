Россияне применили химическое оружие почти 500 раз за декабрь, - Генштаб

"Рядом с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны", - отметили в Генштабе.

Также, по данным военных, есть значительная доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа. В то же время пока известно, что:

в декабре 2024 года подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных сил Украины зафиксировано 434 случая применения таких боеприпасов.

в общем, с февраля 2023 года зафиксировано 5389 случаев использования опасных химических веществ.

"С началом широкомасштабного вторжения России против Украины подразделениями радиационной, химической, биологической разведки осуществлялась непосредственная фиксация случаев применения опасных химических веществ на поле боя", - добавили в Генштабе.

В то же время, по данным штаба, с февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер.

"РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", - подчеркнули военные.