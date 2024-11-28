Россияне запустили по Украине 188 дронов и ракет. Сколько сбила ПВО

Массированный удар по Украине

Российские войска продолжают тактику массированных ударов по Украине, целью которых являются атаки на энергетику. Только за ноябрь 2024 оккупанты массированно атаковали дронами и ракетами Украину уже дважды - 17 и 28 ноября.

Сегодня, 28 ноября, удары снова пришлись на объекты энергетики. Например, во Львовской области без света 28 ноября остались больше 500 тысяч абонентов, а на Волыни - больше 200 тысяч.

В большинстве областей введены экстренные отключения света. Отметим, что из-за атаки РФ в Одесской области пострадали трое людей, в Киевской - двое.

Напомним, что еще в сентябре глава МИД Украины Андрей Сибига предупреждал, что Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой.

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