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Россияне запустили в соцсетях фейк о выборах в США

Фото: РФ опубликовала фейк, где якобы уничтожают голоса за Трампа (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Выборы президента США состоятся уже 5 ноября. В преддверии этого россияне запустили в соцсетях фейк, где якобы уничтожаются бюллетени за Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

На опубликованном видео ложно было показано, как в колеблющемся штате Пенсильвания уничтожаются почтовые бюллетени за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. В частности, в ролике мужчина перебирает присланные по почте бюллетени из округа Бакс и рвет те из них, где голос за бывшего президента США. Данное видео стало особо популярном в соцсети Х, набрав миллионы просмотров.

В четверг избирательная комиссия округа Бакс объявила видеоролик "поддельным", заявив, что конверт и другие материалы, которые изображены на кадрах, "явно не являются подлинными" материалами, принадлежащими им или распространяемыми ими.

На следующий день в совместном заявлении Управление директора национальной разведки (ODNI), ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) заявили, что видео является частью российской операции по дезинформации.

"Российские субъекты сфабриковали и усилили недавнее видео, на котором ложно изображен человек, рвущий бюллетени в Пенсильвании. Эта российская деятельность является частью более широких усилий Москвы по поднятию необоснованных вопросов относительно честности выборов в США и разжиганию разногласий среди американцев", - говорится в заявлении.

Также там сказано, что Россия , как ожидается, создаст и опубликует больше подобного контента в попытке "подорвать доверие" к честности президентских выборов 5 ноября.

The Guardian пишет, что видео появилось в то время, когда американские власти готовятся к всплеску дезинформации в последние дни напряженных выборов между кандидатом от республиканцев Трампом и кандидатом от демократов Камалой Харрис.

Напомним, в сентябре стало известно, что российские боты в интернете распространяют фейковые видео с вице-президентом США Камалой Харрис. Согласно отчету Центра анализа угроз Microsoft (MTAC), опубликованные ролики были направлены на дискредитацию демократки и ее кампании.

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Российская ФедерацияДональд ТрампКамала ХаррисВыборы в США