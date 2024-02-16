Россияне в Запорожской области "экспериментируют" над детьми. В ОВА рассказали детали

Россияне в Запорожской области устраивают "эксперименты" на детях. Их используют в милитаристских и пропагандистских целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова .

По его словам, на россияне создали "инновационно-образовательную территорию" в Запорожской области.

Милитаризм

Федоров уточнил, что оккупанты создают милитарные лагеря на побережье Азовского моря. Там детей будут обучать военным дисциплинам и управлению дронами, а также будущих пропагандистов.

"Молодежные организации все либо милитарные, как "Юнармия", где готовят детей для Минобороны РФ, либо политические, как "движение первых", которое выращивает партийных функционеров", - написал Федоров.

Пропаганда

Также глава области уточнил, что школы на временно оккупированных территориях уже давно превратились в центры пропаганды и подготовки к войне.

Россияне сами отмечают, что именно на захваченных территориях есть потребность в "новом уровне образования", то есть в уничтожении идентичности юных украинцев, и этот опыт планируют использовать по всем оккупированным территориям.

Жизнь в оккупации

Российские захватчики уже начали угрожать жителям временно оккупированных территорий за отказ голосовать на так называемых выборах диктатора Владимира Путина.

Также на временно оккупированных территориях россияне открывают так называемые "молодежные центры" с целью промывания мозгов несовершеннолетним.

Президент Владимир Зеленский недавно сказал, что в настоящее время 26% территории Украины находятся под российской оккупацией.