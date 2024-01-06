RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ночью применили два "Шахеда", все были уничтожены ПВО

Фото: Россияне ночью применили два "Шахеда", все были уничтожены ПВО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью российские террористы применили против Украины два БПЛА Shahed-136/131. Все были уничтожены противовоздушной обороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Беспилотники были запущены из района российского Приморско-Ахтарска.

"Оба сбиты в Николаевской и Хмельницкой областях", - пишут Воздушные силы.

Фото: Россияне ночью применили два "Шахеда", все были уничтожены ПВО (t.me/kpszsu/)

Атака в ночь на 6 января

Около 12 ночи глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин предупредил местных жителей о движении БпЛА на территории региона. Позже он подтвердил информацию о работе противовоздушной обороны и отметил, что пострадавших среди гражданских нет.

Уже в 1.23 во всех областях был объявлен отбой воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине