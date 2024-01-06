Беспилотники были запущены из района российского Приморско-Ахтарска.

"Оба сбиты в Николаевской и Хмельницкой областях", - пишут Воздушные силы.

Фото: Россияне ночью применили два "Шахеда", все были уничтожены ПВО (t.me/kpszsu/)

Атака в ночь на 6 января

Около 12 ночи глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин предупредил местных жителей о движении БпЛА на территории региона. Позже он подтвердил информацию о работе противовоздушной обороны и отметил, что пострадавших среди гражданских нет.

Уже в 1.23 во всех областях был объявлен отбой воздушной тревоги.