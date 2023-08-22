Россияне ночью ударили по предприятию в Запорожье: произошел масштабный пожар

"Запорожские пожарные ликвидировали масштабный пожар, вызванный вражеским обстрелом. В ночь на 22 августа произошел вражеский обстрел одного из предприятия в г. Запорожье, в результате чего возник пожар", - говорится в сообщении.

В частности, загорелись 14 автомобилей, из которых 4 грузовика, а также упаковочная тара на площадке. Общая площадь пожара составила 200 кв.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

Ночная атака по Украине

Ночью 22 августа российская армия в очередной раз атаковала территорию Украины.

В частности, россияне под утро нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно пострадал один человек. Из-за ракетной атаки разрушений подверглись 20 частных домов, повреждена линия электропередач.

Также сегодня ночью российская армия атаковала беспилотником Синельниковский район области. Враг попал в частное предприятие, после чего возник пожар. Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по территории района, повредили линию электропередач и другую гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, ночью по окрестностям Запорожья россияне нанесли два ракетных удара и атаковали тремя БПЛА по открытой территории. Взрывной волной повреждены дома рядом. Специалисты устраняют последствия вражеского удара. Информация о пострадавших не поступала.