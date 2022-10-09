Россияне ночью ударили по Никополю: повреждены дома и предприятия

Оккупанты выпустили почти 70 снарядов по городам и селам Марганецкой и Никопольской общин. Россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии. По предварительной информации, без жертв.

В Никополе в результате обстрелов повреждены несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, девять - избиты обстрелом. Оборвана линия электропередач.

В Марганецкой общине повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.

Фото: оккупанты ночью обстреляли Никопопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)