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Россияне ночью ударили по Никополю: повреждены дома и предприятия

Фото: оккупанты обстрелы Никополь ночь на 9 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 9 октября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате ударов есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты выпустили почти 70 снарядов по городам и селам Марганецкой и Никопольской общин. Россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии. По предварительной информации, без жертв.

В Никополе в результате обстрелов повреждены несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, девять - избиты обстрелом. Оборвана линия электропередач.

В Марганецкой общине повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.

Фото: оккупанты ночью обстреляли Никопопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье. В результате атаки погибли по меньшей мере 17 человек, еще 40 пострадали.

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ОбстрілНикопольДнепропетровская область