Россияне ночью обстреляли ракетами Краматорск, есть раненый

Сегодня, в ночь на 30 сентября, российские террористы нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате обстрелов есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.
В результате обстрелов были повреждены автостоянка с 20-а автомобилями и общежитие. Также известно об одном раненом.
Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела.
Ситуация в Донецкой области
Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.
Как писал глава Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, за прошедшие сутки, 29 сентября, в результате российских обстрелов были ранены семь гражданских, один из них - в Дружбе.
Фото: инфографика (t.me/IhorMoroz_donoda)
"Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи", - написал
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