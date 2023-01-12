Россияне ночью обстреляли Гуляйполе: погибла женщина, есть раненые

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал глава Запорожской ОВА Александра Старуха.

"От вражеских обстрелов продолжает страдать наше героическое Гуляйполе. Сегодня ночью в результате удара ракет горели жилые дома и хозяйственные постройки, гаражи и оборудование местного коммунального предприятия", - пишет Старух.

По словам главы ОВА, в результате обстрела погибла женщина 1949 года рождения. Также из-под завалов спасли мужчину, ему уже оказывается медицинская помощь.

"Еще один человек получил ранения в результате вчерашнего обстрела города", - добавляет Старух.