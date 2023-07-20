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Россияне ночью атаковали Сумы и Черниговскую область "Шахедами"

Фото: россияне ночью атаковали Сумы и Черниговскую область "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 20 июля атаковали Сумы и Черниговскую область. Россияне применили дроны-камикадзе иранского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА и Черниговскую ОВА.

Сумы

Около 1:30 российская армия атаковала город тремя дронами "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили один вражеский беспилотник, еще один подбили.

Третий дрон попал в здание внешкольного оздоровительного заведения. В результате атаки возник пожар. Пострадала медсестра, ей была оказана помощь на месте.

По данным ОВА, спасатели уже потушили пожар. На месте происшествия работают бойцы ГСЧС и полиция.

Черниговская область

Оккупанты этой ночью атаковали дронами Семеновку. Есть попадания в жилые дома. Сейчас количество пострадавших уточняется.

Фото: оккупанты атаковали Черниговскую область (t.me/chernigivskaODA)

Ночная атака

Оккупационные войска третью ночь подряд атаковали юг Украины ракетами и дронами-камикадзе.

Так, в Одессе из-за ночной атаки возник масштабный пожар в центре города, пострадали дома и складские помещения. По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, пострадали четыре человека.

Также оккупанты ударили по Николаеву, зафиксированы "прилеты" в нескольких местах. Из-за обстрелов повреждены жилые многоквартирные дома. По данным ОВА, пострадали 18 человек, из них 9 госпитализировали, в том числе 5 детей.

Детальнее о последствиях ночной атаки оккупантов - читайте в материале РБК-Украина.

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