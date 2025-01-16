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Россияне ночью атаковали дроном Полтавскую область, поврежден энергообъект

Четверг 16 января 2025 08:30
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Россияне ночью атаковали дроном Полтавскую область, поврежден энергообъект Иллюстративное фото: россияне ночью атаковали дроном Полтавскую область, поврежден энергообъект (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 16 января враг атаковал Полтавскую область беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Обломками дронов была повреждена энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Полтавской областной военной администрации (ОВА).

"Ночью Полтавскую область атаковали вражеские БпЛА. ПВО отработала по вражеским целям , к счастью, пострадавших нет. Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области", - пишет ОВА.

Отмечается, что в результате повреждения энергетического объекта без света остаются:

  • 301 бытовой;
  • 22 юридических потребителя.

Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Обстрелы России

С начала полномасштабной войны враг регулярно прибегает к массированным обстрелам территории Украины, что создает серьезную угрозу для гражданских. Также в прошлом году террористы совершили 13 масштабных атак против энергосистемы страны, что привело к возвращению аварийных и запланированных отключений света.

Например, вчера, 15 января, россияне запустили против Украины 117 воздушных целей. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 77 из них. Из-за атаки в ряде регионов были введены экстренные отключения электроэнергии, но позже их отменили.

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