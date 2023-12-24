Россияне устроили атаку дронов ночью: сколько "Шахедов" удалось сбить

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 БпЛА типа "Shahed-136/131", - говорится в утренней сводке командования.

Военные рассказали, что силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ 15 из 16 ударных беспилотников противника были уничтожены.

Российские атаки "Шахедов"

Российские захватчики регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках ударить по населенным пунктам Украины.

Так, после полуночи в Хмельницкой ОВА рассказали о работе систем ПВО из-за вражеских ударных БПЛА, которые были зафиксированы в регионе. Кроме того, вечером 23 декабря в Запорожье прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ тогда сообщали о движении вражеских беспилотников в сторону области.

Также в субботу россияне для ударов по Днепропетровской области применили 9 дронов-камикадзе и выпустили около полутора десятков артиллерийских снарядов.