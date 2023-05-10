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Россияне "вбрасывают" фейки о ликвидации наших командующих. Маляр назвала цель врага

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Киев, Среда 10 мая 2023 15:23
Россияне "вбрасывают" фейки о ликвидации наших командующих. Маляр назвала цель врага Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские источники в последнее время массово распространяют информацию о якобы "ликвидации" украинских командующих. Таким образом, враг хочет деморализовать наше войско и поднять дух своего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя министра обороны Анны Маляр.

"В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения. Все живы", - написала Маляр.

Для чего это врагу

Она пояснила, что обычно такие сообщения преследуют несколько целей:

  • психологическое влияние на самого человека,
  • деморализация украинских войск,
  • краткосрочный хайп на теме для поднятия духа собственного войска.

"Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование", - отметила Маляр.

Предыстория

Напомним, что 2 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что под Бахмутом его наемники якобы уничтожили бронеавтомобиль, "в котором мог находиться командующий Сил Территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра".

Впоследствии это заявление опровергли украинские военные. Руководитель службы по связям с общественностью Командование Сил Территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский в комментарии РБК-Украина сказал, что украинский генерал жив, а Пригожина назвал балаболом.

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Российская Федерация фейки пропагандист
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