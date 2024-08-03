Россияне вышли на важную трассу возле Угледара и попытаются окружить ВСУ в районе Нью-Йорка: карты ISW

Российские войска достигли своей давней тактической цели – выйти на трассу О-0532, чтобы перерезать украинскую наземную линию связи, соединяющую Угледар и Константиновку под Донецком. Также оккупанты продвинулись в Нью-Йорке и Железном, возможна попытка тактического окружения войск ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
1 и 2 августа продолжались бои в районе Глубокого, Липцев, Волчанского и Тихого, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы недавно лишились позиций в Волчанске и пытаются выйти на восточную окраину агрегатного завода и удержать позиции в западной части объекта.
Генштаб ВСУ сообщил, что 1 и 2 августа российские войска продолжали наступательные операции к юго-востоку от Купянска в районах Песчаного, Стельмаховки и Андреевки и северо-западнее Кременной в районе Макеевки, Невского и Торского, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Командир украинского батальона, действовавшего вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, сообщил 2 августа, что российские войска в последнее время усилили наступление у Макеевки и продвигаются в этом районе.
Российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении восточнее Северска в районе Верхнекаменского; юго-восточнее Северска возле Ивано-Дарьевки, Выемки, Спорного; и к югу от Северска у Переездного.
2 августа российские войска продолжили наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.
Российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка и продолжили наступательные операции в этом районе 2 августа.
Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в центре Нью-Йорка. Российский блогер утверждал, что украинские силы успешно контратаковали в центре Нью-Йорка и захватили неустановленное количество оккупантов, хотя ISW не видел подтверждения этого заявления.
Геолокационные кадры, опубликованные 2 августа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в юго-западном Железном (юго-восточнее Торецка). Российские блогеры утверждали, что силы РФ также продвинулись в Дружбе (восточнее Торецка) и что они пытаются окружить украинские силы на ограниченных позициях между Нью-Йорком и Железным.
Российские наступления в Железном и Нью-Йорке находятся примерно в пяти километрах друг от друга, и оккупанты, вероятно, попытаются тактически окружить украинские силы в этом районе, предполагают в ISW. Однако аналитики Института не считают, что попытка российского окружения обязательно удастся. Возможное продвижение россиян юго-западнее Железного или севернее Нью-Йорка может привести к тому, что украинские силы будут вынуждены отойти с позиций между Железным и Торецком.
Российские войска недавно продвинулись северо-западнее Авдеевки и 2 августа достигли дополнительных успехов в этом районе. Опубликованные 2 августа геолокационные кадры указывают на то, что российские войска продвигались вдоль ветрозащитных полос к югу от Волчьего. Российские блогеры утверждали, что оккупанты, действовавшие северо-западнее Авдеевки, продвинулись в полях юго-западнее Тимофеевки и Прогресса и вошли в юго-восточную Ивановку. Еще один российский блогер утверждал, что российские войска также продвинулись в западное Желанное (к северо-западу от Авдеевки).
Сообщается, что российские силы продвинулись в других местах юго-западнее Донецка. Российский блогер утверждал, что захватчики продвинулись в полях к югу от Победы, хотя ISW не нашел подтверждения этому заявлению.
Ограниченные позиционные боевые действия продолжались на западе Запорожской области вблизи Работино, Малой Токмачки и Вербового.
2 августа российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на восточном (левом берегу) Херсонской области, включая Крынки, но не сделали никаких подтвержденных наступлений.
Согласно последней сводке Генштаба, 2 августа при поддержке авиации враг 15 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное 12 раз получили жесткий отпор от Сил обороны Украины. Три атаки продолжались по состоянию на 22:00 пятницы.
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