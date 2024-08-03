Россияне вышли на важную трассу возле Угледара и попытаются окружить ВСУ в районе Нью-Йорка: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

1 и 2 августа продолжались бои в районе Глубокого, Липцев, Волчанского и Тихого, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы недавно лишились позиций в Волчанске и пытаются выйти на восточную окраину агрегатного завода и удержать позиции в западной части объекта.

Операция №2 - Луганская область

Генштаб ВСУ сообщил, что 1 и 2 августа российские войска продолжали наступательные операции к юго-востоку от Купянска в районах Песчаного, Стельмаховки и Андреевки и северо-западнее Кременной в районе Макеевки, Невского и Торского, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Командир украинского батальона, действовавшего вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, сообщил 2 августа, что российские войска в последнее время усилили наступление у Макеевки и продвигаются в этом районе.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении восточнее Северска в районе Верхнекаменского; юго-восточнее Северска возле Ивано-Дарьевки, Выемки, Спорного; и к югу от Северска у Переездного.

2 августа российские войска продолжили наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка и продолжили наступательные операции в этом районе 2 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в центре Нью-Йорка. Российский блогер утверждал, что украинские силы успешно контратаковали в центре Нью-Йорка и захватили неустановленное количество оккупантов, хотя ISW не видел подтверждения этого заявления.

Геолокационные кадры, опубликованные 2 августа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в юго-западном Железном (юго-восточнее Торецка). Российские блогеры утверждали, что силы РФ также продвинулись в Дружбе (восточнее Торецка) и что они пытаются окружить украинские силы на ограниченных позициях между Нью-Йорком и Железным.

Российские наступления в Железном и Нью-Йорке находятся примерно в пяти километрах друг от друга, и оккупанты, вероятно, попытаются тактически окружить украинские силы в этом районе, предполагают в ISW. Однако аналитики Института не считают, что попытка российского окружения обязательно удастся. Возможное продвижение россиян юго-западнее Железного или севернее Нью-Йорка может привести к тому, что украинские силы будут вынуждены отойти с позиций между Железным и Торецком.

Российские войска недавно продвинулись северо-западнее Авдеевки и 2 августа достигли дополнительных успехов в этом районе. Опубликованные 2 августа геолокационные кадры указывают на то, что российские войска продвигались вдоль ветрозащитных полос к югу от Волчьего. Российские блогеры утверждали, что оккупанты, действовавшие северо-западнее Авдеевки, продвинулись в полях юго-западнее Тимофеевки и Прогресса и вошли в юго-восточную Ивановку. Еще один российский блогер утверждал, что российские войска также продвинулись в западное Желанное (к северо-западу от Авдеевки).

Сообщается, что российские силы продвинулись в других местах юго-западнее Донецка. Российский блогер утверждал, что захватчики продвинулись в полях к югу от Победы, хотя ISW не нашел подтверждения этому заявлению.

Южная ось

Ограниченные позиционные боевые действия продолжались на западе Запорожской области вблизи Работино, Малой Токмачки и Вербового.

2 августа российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на восточном (левом берегу) Херсонской области, включая Крынки, но не сделали никаких подтвержденных наступлений.