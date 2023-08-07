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Россияне требуют у украинцев деньги при попытке уехать с оккупированных территорий, - Маляр

Иллюстративное фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные продолжают наживаться на украинском. Да, при пересечении блокпостов на оккупированных территориях они требуют деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

По ее словам, россияне намеренно обостряют ситуацию на оккупированных территориях, чем вынуждают украинцев уезжать в Россию. Было зафиксировано увеличение случаев грубого и пренебрежительного отношения военнослужащих русских оккупационных войск к местному населению.

"При этом для собственного обогащения оккупанты пытаются использовать вынужденный выезд граждан на территорию РФ", - пишет Маляр.

Она рассказала, что во время пересечения переселенцами блокпостов россияне угрожают оружием и под разными предлогами требуют отдать им средства и обнаруженные материальные ценности.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже около двух месяцев ведут контрнаступление на фронте в Украине. За это время удалось освободить несколько населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях и часть территории, оккупированных с 2014 года. При этом, как уточняют в Институте изучения войны, удары ВСУ по критическим российским объектам наземных коммуникаций, в частности по мостам в оккупированном Крыму, являются частью кампании ВСУ по перехвату, направленной на создание условий для будущих этапов контрнаступления.

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