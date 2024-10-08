Россияне используют тактику "подземных кротов" вблизи Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Вблизи Волчанска Харьковской области российские оккупанты используют тактику "подземных кротов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОТГ "Харьков" Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

"Есть локации, где противник перемещается между домами и создает подземные тоннели, от подвала к подвалу. Используются подземные коммуникации, ранее функционировавшие как канализационные ходы, пути для связистов или теплотрассы", - рассказал Саранцев. По его словам, данная тактика помогает врагу оставаться незамеченным и быстро перемещаться между позициями.