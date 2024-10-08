Россияне используют тактику "подземных кротов" вблизи Волчанска, - ОТГ "Харьков"
Вблизи Волчанска Харьковской области российские оккупанты используют тактику "подземных кротов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОТГ "Харьков" Виталия Саранцева в эфире телемарафона.
"Есть локации, где противник перемещается между домами и создает подземные тоннели, от подвала к подвалу. Используются подземные коммуникации, ранее функционировавшие как канализационные ходы, пути для связистов или теплотрассы", - рассказал Саранцев.
По его словам, данная тактика помогает врагу оставаться незамеченным и быстро перемещаться между позициями.
Ситуация в Волчанске
Напомним, в конце сентября украинские военные вытеснили российские силы с агрегатного завода в Волчанске. Операция проведена ГУР с участием бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК).
По информации разведчиков, агрегатный завод получил серьезные повреждения, однако удерживать оборону на этом объекте возможно. Также в ходе операции взяли в плен около 20 российских солдат.
После освобождения агрегатного завода в Волчанске ситуация в городе остается крайне напряженной из-за постоянных попыток российских войск атаковать объект.
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