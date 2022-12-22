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Россияне придумали еще один способ пыток украинских пленных, - омбудсмен

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Четверг 22 декабря 2022 14:52
Россияне придумали еще один способ пыток украинских пленных, - омбудсмен Фото: Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты иногда вывозят украинских пленных якобы для обмена, а затем возвращают их обратно, говоря, что Украина отказалась их менять.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Представитель уполномоченного рассказал, что украинских пленников порой намеренно вывозят якобы на обмен, а затем возвращают в колонию и говорят, что Украина отказывается их менять. Мы рассматриваем это как разновидность пыток", - написал он.

Лубинец подчеркнул, что Украина не отказалась ни от одного человека, которого российская сторона предложила на обмен.

К тому же Украина постоянно поднимает вопрос об обращении с нашими пленными на международном уровне. Благодаря этому условия содержания улучшились в последнее время.

Напомним, захватчики создавали пыточные почти во всех оккупированных украинских городах и селах.

Россияне даже создают пыточные для детей на оккупированных территориях.

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Дмитрий Лубинец Война России против Украины
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