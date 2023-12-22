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Россияне придумали новую "атаку" на нефтехранилище в Брянской области: что говорят

Фото: россияне придумали новую "атаку" на нефтехранилище (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили о якобы новой атаке дронов на резервуары с топливом в Брянской области. Оккупанты говорят, что "атаку" отбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

По словам россиян, два беспилотника якобы заметили возле нефтехранилища в Суражском районе рано утром 22 декабря.

Традиционно оккупанты утверждают, что оба беспилотника были сбиты. Обломки первого якобы разбросало в 300 мерах от логистического центра, а второй дрон нашли в 500 метрах. При этом россияне уверяют, что дрон имел аж 22 кг боевой части.

Традиционно российские СМИ обвинили Украину. Пропагандисты утверждают, что никто не пострадал.

Подобные инциденты

Следует отметить, что Брянская область РФ расположена у границы с Украиной и граничит с Черниговской и Сумской областями.

Россияне часто жалуются на якобы атаку на Брянскую область. Так, 19 декабря губернатор Брянской области заявил о трех атаках за утро и обвинил Украину.

Местные жители в соцсетях публиковали видео, на которых слышны взрывы. Чиновники утверждают, что дроны сбили, а пострадавших не было.

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Российская Федерацияатака дроновБрянская область