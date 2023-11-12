ua en ru
Вс, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне отправляют коллаборантов с оккупированных территорий на обучение в Сибирь, - ЦНС

Воскресенье 12 ноября 2023 07:55
UA EN RU
Россияне отправляют коллаборантов с оккупированных территорий на обучение в Сибирь, - ЦНС Фото: оккупанты отправляют коллаборантов на обучение в Сибирь (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне отправляют коллаборантов с временно оккупированных территорий, работающих в секторе государственного и местного управления, на обучение в Сибирь. На их места они завозят своих специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Там пояснили, что большинство находившихся на соответствующих должностях украинцев отказались работать с оккупантами. Те же коллаборанты, которые согласились на это, часто не имеют нужного образования или занимали самые низкие должности в этом секторе.

Поэтому российские кураторы коллаборантов из Донецкой области отправили их на обучение в Красноярский край РФ, в Институт государственного и муниципального управления при правлении Красноярского края.

ЦНС отмечает, что это обычная для РФ практика еще из СССР - отправлять на обучение в достаточно отдаленные от региона проживания населенные пункты.

"Таким образом, Кремль закладывает предпосылки для дальнейшего вытеснения местных коллаборантов российскими "специалистами", а их вместо этого отправит в глубь российских территорий для более надежной ассимиляции", - отметили в ЦНС.

Ситуация на оккупированных территориях

Напомним, мы сообщали, что оккупанты проверяют телефоны учащихся на наличие украинских приложений.

В ЦНС также сообщали, что "отжатое" у украинцев жилье оккупанты передают коллаборантам.

Кроме того, военные РФ изымают комплекты спутникового телевидения у жителей временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, враг блокирует доступ к правде, чтобы увеличить информационную блокаду региона и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Война России против Украины
NEWS
Пограничники подняли украинский флаг в Тополях Харьковской области
Пограничники подняли украинский флаг в Тополях Харьковской области
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом