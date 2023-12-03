Россияне восстановили заграждения от морских дронов, которые повредила непогода в Крыму

На спутниковых снимках можно увидеть, что после непогоды, которая накрыла Крым 27 ноября, боновые заграждения были смыты волнами.

Стоит добавить, что эти заграждения террористы установили для того, чтобы защитить свои военные корабли от атак украинских надводных дронов.

Здесь новый снимок России в Sevastopol harbor defenses in Crimea, что были ранее battered by storms. pic.twitter.com/q04uVxyOnI — Brady Africk (@bradyafr) December 2, 2023

Последствия шторма в Крыму

Временно оккупированный Крым с 26 ноября накрыла мощная непогода, которую окрестили сильнейшим штормом в Черном море за последние 100 лет.

Морской водой смыло окопы российских оккупантов на побережье в Евпатории. В частности стихия снесла заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак.

Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), циклон в Черном море и на юге Украины нанес ущерб инфраструктуре во многих районах южной России и оккупированной части нашей страны. Также он повлиял на темп военных действий вдоль линии фронта.