RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне вербуют преступников и минируют пути отступления в Херсонской области, - Генштаб

Фото: Россияне вербуют преступников и проходят пути отступления в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне минируют мосты и переправы на захваченных территориях Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупационные войска для восполнения текущих потерь продолжают активно вербовать заключенных как на территории России, так и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, из исправительной колонии № 90 в городе Херсоне, после так называемых бесед с представителями Федеральной службы безопасности Российской Федерации, было освобождено большинство преступников. Также россияне продолжают эвакуацию раненых на временно оккупированную территорию автономной республики Крым.

"С целью замедления контрнаступления наших подразделений оккупанты продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях", - добавили в Генштабе.

Напомним, что Херсон покинула значительную часть жителей, враг готовится к уличным боям.

Также стало известно, что ВСУ могут освободить Херсон и часть Донбасса до декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская областьНиколаевская областьГенштаб ВСУВойна в Украине