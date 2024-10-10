Россияне второй раз за день обстреляли Николаев: есть пострадавшие

Российские войска второй раз с начала суток обстреляли Николаев. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Александра Сенкевича.
Как отметил мэр, в Николаеве несколько раз с начала суток слышали взрывы. В частности, было громко около 11:45, а также в 12:10.
"О дневных прилетах. По состоянию на данный момент пострадали два человека, оказали помощь амбулаторно", - сообщил Сенкевич.
Мэр добавил, что спецслужбы обследуют район рядом с "прилетом" на предмет повреждений в жилом секторе.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаеве повторный "прилет" по одному из объектов.
"Прилет туда же, но успели всех увести. Гражданские", - сообщил глава Николаевской ОВА.
Стоит отметить, что поздно вечером 9 октября российские оккупанты атаковали Николаев. Враг ударил по инфраструктурному объекту ракетами Х-59/Х-69. В результате атаки произошел пожар, который оперативно ликвидировали.
По словам мэра, повреждены складские помещения. К счастью, обошлось без пострадавших.
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