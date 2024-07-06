RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили из "Смерчей" по Украинску и Покровску: есть погибший

Фото: последствия удара в Украинске (facebook.com/selidovomva)
Автор: Данила Крамаренко

Россиские войска ударили из реактивных систем залпового огня "Смерч" по Украинску и Покровску. В результате есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского совета Селидово и Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Сообщается, что примерно в 10:50 российские войска обстреляли Украинск из РСЗО "Смерч" с кассетной боевой частью. В результате погиб один человек и еще два ранены. Повреждены четыре 2-этажных и один частный дом.

Кроме того, по словам Филашкина, еще один человек ранен в Покровске.

"В городе повреждено админздание. Россияне каждый день бьют по мирным жителям Донбасса. Не превращайте себя в мишень!", - обратился он к жителям Донецкой области.

Напомним, вчера россияне сбросили две корректируемые авиабомбы на Селидово. В результате погибли пять человек, еще 15 получили ранения.

Накануне также был ранен житель Славянска, погибли три человека в территориальной общине Часов Яра. Всего за минувшие сутки в Донецкой области в результате обстрелов погибли 11 человек и 43 получили ранения.

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, оккупанты продолжают активно давить на Торецком направлении и постоянно атакуют на Покровском.
 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПокровскРСЗОВойна России против Украины