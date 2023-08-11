Россияне ударили по жилому дому в Херсонской области: ранены три женщины

"Армия РФ с самого утра атакует Херсонскую область. Около 4:00 в Камышанах враг ударил по жилому дому", - говорится в сообщении.

В результате обстрела ранения получили три женщины, 50, 65 и 84 года. Каретой "скорой" пострадавших госпитализировали, пока им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, в 8:00 россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на центр выдачи гуманитарной помощи в Бериславе. Пострадавших нет.

Обстрелы Херсона

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают город, с другого берега реки. Для нанесения ударов оккупанты используют тяжелое вооружение и авиацию.

К примеру, 9 августа враг обстрелял из артиллерии Херсон. Под огонь попал детский сад, в результате чего ранения получил один человек.

Вчера российские оккупанты ударили из артиллерии по Белозерке Херсонской области. Шесть человек получили ранения.