Россияне ударили по гражданским в Херсонской области во время получения гумпомощи

"Под огнем оказались жители, получавшие в это время гуманитарную помощь", - пишет Прокудин.

Глава ОВА добавил, что один из гражданских получил тяжелые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы.

Обстрелы Херсона

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают город, с другого берега реки. Для нанесения ударов оккупанты используют тяжелое вооружение и авиацию.

К примеру, только вчера, 9 августа, враг обстрелял из артиллерии Херсон. Под огонь попал детский сад, в результате чего ранения получил один человек.