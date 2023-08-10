Россияне ударили по гражданским в Херсонской области во время получения гумпомощи

Российские оккупанты ударили из артиллерии по Белозерке Херсонской области. Шесть человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал глава Херсонской ОВ Александра Прокудина.
"Под огнем оказались жители, получавшие в это время гуманитарную помощь", - пишет Прокудин.
Глава ОВА добавил, что один из гражданских получил тяжелые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы.
Обстрелы Херсона
После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают город, с другого берега реки. Для нанесения ударов оккупанты используют тяжелое вооружение и авиацию.
К примеру, только вчера, 9 августа, враг обстрелял из артиллерии Херсон. Под огонь попал детский сад, в результате чего ранения получил один человек.
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